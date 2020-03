Carbios : comptes publiés

Carbios : comptes publiés









(Boursier.com) — Lors de l'exercice 2019, les produits d'exploitation de Carbios se sont établis à 1.450 KE, contre 1.083 KE sur l'exercice précédent. L'activité de la société étant à ce jour axée sur le développement industriel de ses procédés innovants, l'essentiel des produits d'exploitation provient de subventions et de prestations.

Au 31 décembre 2019, Carbios a enregistré 379 KE de produits liés à la subvention accordée par l'ADEME, correspondant à la clôture de la première étape clé du projet CE-PET et à la provision relative aux dépenses engagées pour la seconde étape clé.

Dans le cadre du contrat de prestation de recherche conclu le 15 février 2017 avec sa filiale CARBIOLICE et prolongé par un avenant jusqu'en 2021, 526 KE ont également été facturés par la Société à sa filiale sur l'année 2019.

Compte tenu d'une politique soutenue de développement de l'activité opérationnelle et plus particulièrement des travaux menés dans le domaine du recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET, les charges d'exploitation se sont élevées à 5.986 KE au cours de l'exercice, dont 51% au titre de la Recherche et Développement, contre 5.323 KE en 2018.

La baisse du taux de consommation des ressources affectées à la 'R&D' s'explique principalement par la diminution des charges externes de R&D avec notamment la cessation de prestations réalisées par l'INRA, qui entrent désormais dans le cadre du projet CE-PET1 visant à accélérer l'industrialisation de la technologie CARBIOS de recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET.

En conséquence, le résultat d'exploitation s'établit en 2019 à -4.535 KE et le résultat net à -3.749 KE, après prise en compte du Crédit d'Impôt Recherche pour 800 KE.

La hausse de l'actif immobilisé résulte principalement de la souscription à une augmentation de capital de la société CARBIOLICE pour un montant de 1,1 million d'euros libéré en juillet 2019, conformément aux engagements initiaux.

Dans le cadre de sa politique de sécurisation de sa propriété intellectuelle, la Société a poursuivi l'enrichissement de son portefeuille par le dépôt de huit nouvelles demandes de brevets en propre en 2019.

Les fonds propres de Carbios s'élèvent à 22.005 KE en 2019 contre 12.038 KE à fin 2018. Cette situation s'explique principalement par l'augmentation de capital de 14.486 KE réalisée avec succès en juin 20192.

La société a obtenu de l'ADEME le 8 avril 2019, au titre du projet CE-PET, une aide constituée d'avances remboursables pour un montant de 3.102 KE et de subventions à hauteur de 1.034 KE réparties sur 48 mois de 2018 à 2022. Dans ce cadre, la Société a perçu en 2019 de la part de l'ADEME un montant de 1.085 KE d'avances remboursables et 361 KE de subventions.