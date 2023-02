Carbios : clôture du projet CE-PET co-financé par l'Etat et opéré par l'Ademe

(Boursier.com) — Carbios a validé l'étape clé finale du projet de recherche CE-PET, co-financé par l'Etat dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, désormais intégré à France 2030, et opéré par l'Ademe (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Carbios était coordinatrice du projet aux côtés de son partenaire académique INRAE, via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI.

Le projet CE-PET, d'une durée de 4 ans, a permis, dans un 1er temps, de confirmer à l'échelle du pilote le procédé de recyclage enzymatique du PET afin de dimensionner le démonstrateur industriel -opérationnel depuis septembre 2021- capable désormais de traiter des déchets PET plastiques.

La première faisabilité du procédé tant sur le plan environnemental qu'économique a permis de franchir une nouvelle étape vers son industrialisation.

L'autre succès majeur du projet CE-PET a été de valider la technologie sur déchets textiles à l'échelle pilote, un défi considérable, le textile représentant environ 60% du marché mondial du PET. A ce jour, les bouteilles en PET représentent la principale matière première utilisée pour fabriquer une fibre polyester recyclée.

La validation de la technologie Carbios sur déchets textiles élargit le potentiel d'application, surtout en vue des nouvelles règlementations européennes de collecte séparée des déchets textiles obligatoire à partir du 1er janvier 2025.

La mise en oeuvre des déchets PET textiles au démonstrateur sera menée en 2023, notamment dans le cadre du projet "LIFE Cycle of PET" co-financé par la Commission Européenne.

La dernière étape clé du projet CE-PET a été approuvée sans réserve par l'Ademe.

Au titre de la validation de l'ensemble du projet, Carbios aura perçu un montant total de 4.136.000 euros (1.034.000 euros de subventions et 3.102.000 euros d'avances remboursables) et son partenaire INRAE-TWB 3.416.000 euros.

Ce projet a été co-financé par l'Etat dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir, désormais intégré à France 2030, et opéré par l'Ademe.