Carbios : Carbios Active ajoutée à l'inventaire de la FDA des substances en contact avec les aliments

(Boursier.com) — Carbios , pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd'hui que CARBIOS Active, sa solution enzymatique pour la biodégradation du PLA, est incluse dans l'inventaire des substances en contact avec les aliments (FCS) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avec la notification de contact avec les aliments (FCN) 2325, en vigueur depuis le 29 février 2024.

Grâce à cette étape, CARBIOS Active peut être utilisé pour fabriquer des emballages en contact avec des aliments aux États-Unis (emballages rigides et souples, et autres applications).

Intégré directement dans les procédés de transformation, CARBIOS Active permet de créer une nouvelle génération de PLA 100% compostable, même à température ambiante, sans laisser de résidus toxiques ou de microplastiques. Le plastique PLA qui intègre cette solution enzymatique unique est certifié pour le compostage industriel et domestique. CARBIOS Active a récemment été certifié par le Biodegradable Products Institute (BPI), la principale autorité nord-américaine en matière de produits et d'emballages compostables.

La notification de contact alimentaire et la certification BPI garantissent la qualité de CARBIOS Active, offrant aux marques et aux composteurs industriels une solution fiable pour la conception et la commercialisation d'emballages entièrement biodégradables, en accord avec les engagements de circularité.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS, a déclaré : "Pour CARBIOS, la qualité des produits est une priorité absolue et nous considérons le FCN de la FDA comme la norme de référence. Les États-Unis sont un marché clé pour la solution de biodégradation de CARBIOS et nous nous attendons à ce que l'autorisation FCN génère une attraction commerciale significative en Amérique du Nord en 2024. Félicitations aux équipes de notre division biodégradation pour leur travail."