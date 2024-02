Carbios : avec le soutien de Bruno Le Maire...

(Boursier.com) — En séance, l'action Carbios se reprend de 3,8% à 24,5 euros. Le groupe a reçu la visite de Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, à son siège de Clermont-Ferrand où se situe son démonstrateur industriel. En présence d'acteurs de la filière, de représentants locaux, de partenaires et investisseurs, Bruno Le Maire apporte son soutien à Carbios et appuie la création d'une filière du recyclage textile en France.

"Carbios démontre qu'il est possible de conjuguer transition écologique, Made In France et croissance économique. C'est un magnifique exemple de ce que peuvent accomplir, au service de la planète, l'ambition entrepreneuriale, la science créative et des femmes et des hommes passionnés. J'ai eu le plaisir de voir fonctionner le démonstrateur industriel de Carbios qui peut recycler, de très nombreuses fois, des bouteilles, des emballages en PET et des textiles en polyester, il est impressionnant. La prochaine étape : l'ouverture de l'usine de Carbios à Longlaville en Meurthe-et-Moselle que l'Etat cofinance, pour recycler 50,000 tonnes par an de déchets, puis, espérons-le, d'autres usines en France, en Europe et dans le monde, pouvant répondre à la forte attente des consommateurs et des marques engagées pour l'environnement", a déclaré Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

La construction en France de la première usine de biorecyclage enzymatique du PET par Carbios marque une avancée majeure vers la mise en place d'une économie circulaire des plastiques et du textile. Cette innovation en cours d'industrialisation démontre à quel point la transition écologique offre également l'opportunité d'une réindustrialisation verte de la France, et que l'économie circulaire du textile est un secteur créateur de valeur environnementale, de croissance et d'emplois.

Rappelons que Carbios a mis au point une technologie de recyclage du PET par dépolymérisation enzymatique qui s'applique aussi aux textiles en polyester. Le démonstrateur industriel co-financé par la BEI, doté de sa propre ligne brevetée de préparation des textiles inaugurée en octobre 2023, incorporera les déchets textiles préparé dans le procédé de Carbios en vue d'un recyclage à grande échelle. La première usine de biorecyclage au monde est en construction à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle.