Carbios annonce une alliance stratégique avec l'INSA Toulouse

(Boursier.com) — Carbios, société française de chimie verte installée dans le Puy-de-Dôme, annonce une alliance stratégique avec l'INSA Toulouse à travers son laboratoire internationalement reconnu TBI (Toulouse Biotechnology Institute), unité mixte de recherche (INSA Toulouse, INRA, CNRS).

Carbios se dote avec TBI d'un centre de recherche d'ingénierie enzymatique de notoriété internationale sur le recyclage et la biosynthèse des plastiques et donne ainsi une nouvelle dimension à ses activités de recherche en renforçant l'internalisation de ses travaux. Ce laboratoire, inédit dans le monde de l'ingénierie enzymatique, est dédié aux applications plastiques et sera inauguré le 28 janvier 2020 dans les locaux de l'INSA Toulouse.

Baptisé "PoPLaB" (Polymères Plastiques et Biotechnologies), ce laboratoire vient couronner 7 ans de collaboration scientifique qui ont abouti en 2016 à la création de Carbiolice, filiale de Carbios dédiée à la biodégradation du PLA et à la production par Carbios, en 2019, des premières bouteilles en PET 100% issues du biorecyclage de plastiques usagés.

Carbios annonce également qu'elle devient mécène de la Fondation de l'INSA Toulouse, une initiative qui vient renforcer les liens entre les deux entités. La Fondation apporte une contribution significative à la formation et à l'ouverture internationale des étudiants et des cadres scientifiques avec notamment la création d'un programme adossé à la Chaire "Biotechnologies et Environnement".

Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios commente : "La création de ce laboratoire concrétise plusieurs années de recherches fructueuses consacrées à la découverte et à l'optimisation d'enzymes de dégradation et de synthèse de polymères. Ce laboratoire bénéficiera d'équipements de pointe en termes de modélisation des enzymes et de compréhension des mécanismes moléculaires d'hydrolyse des plastiques, de plateformes d'évolution très haut débit des enzymes, le tout en s'appuyant sur des chercheurs hautement qualifiés. Il nous permettra de relever de nouveaux challenges en élargissant les polymères accessibles à notre technologie enzymatique."

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : "Carbios souhaite soutenir activement la fondation de l'INSA car plus qu'une vision, nous partageons une ambition commune : contribuer au travers de l'innovation et de la recherche à un monde durable mieux partagé et plus respectueux de l'environnement."