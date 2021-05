Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 105 ME

Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 105 ME









(Boursier.com) — Carbios annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale, d'un montant initialement prévu de 105 ME.

L'Offre pourra être portée jusqu'à un maximum de 120,75 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Principales modalités de la transaction

Augmentation de capital par voie d'offre au public et avec un délai de priorité de 4 jours de bourse à titre irréductible pour les actionnaires existants.

Deux actionnaires stratégiques de Carbios, L'Oréal (via son fonds de capital-investissement BOLD) et MichelinVentures, se sont engagés irrévocablement à souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de leur participation actuelle de 10,36% du capital de Carbios.

Montant initial de 105 ME pouvant être porté jusqu'à 120,75 MEUR en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Prix de souscription maximum de 41 euros par action nouvelle

Délai de priorité et offre au public : du 3 mai 2021 au 6 mai 2021 inclus.

Placement privé : du 3 mai 2021 au 10 mai 2021.

Eligible au PEA et PEA-PME.

La société envisage d'utiliser les fonds qui seront levés notamment afin de financer :

la construction d'une Unité de référence exploitant sa technologie enzymatique de recyclage à 100% du PET dont la capacité de production est estimée à 40.000 tonnes par an et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 100 ME, à hauteur d'environ 65% du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l'investissement dans l'Unité de référence non financée grâce au produit net de l'émission le sera, le moment venu, par le biais d'autres sources de financement;

les dépenses opérationnelles de la Société, à hauteur d'environ 5% du produit net de l'émission;

les dépenses opérationnelles liées à l'usine de Démonstration en cours de construction sur le site industriel de Cataroux dont 10 à 15 ME restent à financer par la Société, à hauteur d'environ 5 % du produit net de l'émission; à cet égard, il est précisé que la part de l'investissement dans l'usine de Démonstration non financée grâce au produit net de l'émission le sera, le moment venu, par le biais d'autres sources de financement;

les dépenses liées à ses activités de 'R&D' propres au PET et au PLA et le déploiement de ses activités de Recherche pour d'autres polymères et/ou d'autres applications de ses technologies, à hauteur d'environ 10 % du produit net de l'émission; et

la rationalisation de son portefeuille en vue de développer ses technologies de biodégradation au-delà du PLA, à hauteur d'environ 15% du produit net de l'émission.

Sur la base des éléments de trésorerie à date et des dépenses prévisionnelles de la Société, le produit net de l'émission devrait permettre à la Société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'à fin 2023.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : "La pollution plastique est l'un des défis majeurs de notre époque ! Le plastique est présent dans notre vie quotidienne sous de nombreuses formes et dans de nombreux domaines, mais seule une petite quantité de ce plastique est actuellement recyclée. Nos équipes de recherche et développement ont développé une technologie unique au monde basée sur l'utilisation d'enzymes pour déconstruire tout type de déchets PET (bouteilles, emballages, fibres de polyester...) en ses constituants de base (monomères) qui peuvent ensuite être réutilisés pour produire de nouveaux produits PET recyclables à l'infini et de la même qualité que les originaux. Il s'agit d'un tournant majeur dans l'industrie des plastiques et Carbios est au coeur de cette révolution. D'ici septembre, nous aurons construit un démonstrateur industriel qui nous permettra de générer suffisamment de données techniques pour projeter le fonctionnement des futures unités industrielles. Et nous avons récemment annoncé que nous allons construire notre propre unité de référence qui utilisera notre technologie de recyclage 100% PET, et dont la construction devrait débuter fin 2022, avec les premiers revenus de cette unité attendus en 2025. Pour financer ces nouvelles ambitions, nous lançons aujourd'hui une augmentation de capital. Ouverte à tous, actionnaires et non-actionnaires, elle vous permet d'acquérir des actions dans notre société et de participer avec nous à la mise en place d'une économie plastique circulaire pérenne qui profitera aux générations futures et à notre planète."

MODALITES DE L'OFFRE

Les actionnaires de la société, inscrits en compte à la date du 30 avril, bénéficieront d'un délai de priorité à titre irréductible de 4 jours de bourse du 3 mai au 6 mai (inclus) sur le montant initial de l'Offre (à l'exclusion de l'exercice, le cas échéant, de la clause d'extension).

Les ordres passés dans le cadre de l'Offre Globale pourront être réduits en fonction des résultats des souscriptions à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité.

Le prix maximum de souscription des actions nouvelles sera de 41 euros par action. Ce prix maximum ne préjuge en aucun cas du prix de souscription qui pourra être fixé.

Le nombre maximum d'actions nouvelles pouvant être émises dans le cadre de l'augmentation de capital est de 3.000.000 d'actions nouvelles (en cas d'exercice intégral de la clause d'extension), conformément à la 5ème résolution de l'assemblée général de la Société du 8 janvier 2021.

Le nombre définitif d'actions à émettre ainsi que le prix final de l'Offre seront déterminés à l'issue du Placement Privé International, le 10 mai.

Engagements de souscription

BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), actionnaire détenant 482.834 actions de la Société (soit 5,91% du capital), s'est engagé irrévocablement (i) à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société et (ii) à placer un ordre de souscription dans le cadre du Placement Privé International, avec pour objectif de permettre le maintien de sa quote-part dans le capital de la Société en cas d'exercice en tout ou en partie de la Clause d'Extension.

Michelin Ventures, actionnaire détenant 363.410 actions de la Société (soit 4,45% du capital), s'est engagé irrévocablement à souscrire à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité des actions nouvelles pour un montant maximum en euros correspondant au produit du montant initial de l'augmentation de capital (hors clause d'extension) et de sa quote-part dans le capital de la Société.

La société n'a pas connaissance des intentions de ses autres actionnaires (ou d'autres investisseurs potentiels) en ce qui concerne l'augmentation de capital.