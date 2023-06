Carbios annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut initial d'environ 122 millions d'euros susceptible d'être porté à environ 141 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Modalités de l'opération

Prix de souscription : 25,32 euros par action nouvelle;

Parité de souscription : 3 actions nouvelles pour 7 actions existantes;

Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 23 juin au 5 juillet 2023 inclus;

Période de souscription : du 27 juin au 7 juillet 2023 inclus;

Résultat de l'augmentation de capital : le 11 juillet;

Règlement-livraison et admission des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris : le 13 juillet;

Eligibilité des titres Carbios au PEA, au PEA-PME, et au dispositif 150-0 B ter du CGI (remploi de plus-value de cession).

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios, a déclaré : "En 2013, nous nous présentions à vous avec une vision, celle qu'un jour nos technologies innovantes, inspirées de la nature, révolutionneraient le cycle de vie des plastiques et des textiles pour préserver la planète et nos océans de la pollution plastique. Une promesse ambitieuse devenue aujourd'hui réalité, fort de résultats de recherches qui ont dépassé toutes nos attentes.

Il est désormais temps de déployer notre projet industriel et commercial à grande échelle avec l'ambition de mettre en service dès 2025, en France, la première usine au monde de biorecyclage des plastiques PET, en partenariat avec Indorama Ventures, un leader mondial de la production de PET recyclé pour le marché des bouteilles. Dans cette perspective, Carbios bénéficie d'un fort soutien de la part des pouvoirs publics, d'un écosystème d'acteurs mondiaux de la boisson, de la cosmétique et du textile et de son alliance stratégique avec Novozymes, leader mondial de la production d'enzymes.

C'est avec l'objectif de financer cette usine, d'accélérer notre 'R&D' et le déploiement de nos activités de recherche pour d'autres polymères et/ou d'autres applications de nos technologies, que nous lançons cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour vous associer à l'accélération de notre développement.

Nous sommes heureux de pouvoir d'ores et déjà compter sur le soutien de nos actionnaires stratégiques, dont l'engagement à nos côtés dans cette opération témoigne de leur confiance dans la réussite de ce projet et constitue un signal fort de leur volonté d'apporter une réponse à l'urgence mondiale de la pollution plastique. Nous espérons que l'opération que nous vous proposons aujourd'hui emportera votre adhésion en vous donnant la possibilité de vous associer pleinement à la réussite de notre projet fédérateur et d'avenir".