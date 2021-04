Carbios annonce la signature d'une Lettre d'Intention avec un producteur majeur de PET

Carbios annonce la signature d'une Lettre d'Intention avec un producteur majeur de PET









(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la signature, en date du 15 avril 2021, d'un accord non-exclusif et non-engageant sous la forme d'une Lettre d'Intention avec l'un des plus gros producteurs de PET au monde.

Avec ce deuxième accord, comme annoncé le 6 avril 20211, Carbios confirme son projet de construction d'une unité de référence inédite exploitant sa technologie de recyclage du PET ("L'Unité") et mènera des études pour sélectionner le site le plus adapté, techniquement et économiquement, pour construire cette première Unité industrielle et commerciale.

Dans le cadre de cet accord, Carbios et le producteur de PET envisagent ainsi l'opportunité de construire une unité de recyclage à 100 % de PET exploitant la technologie enzymatique développée par Carbios sur un des sites du producteur de PET.

Cette Unité devrait permettre une production annuelle d'environ 40.000 tonnes de PET recyclé avec des premiers revenus issus de l'exploitation en 2025. Elle consolidera en outre le modèle d'affaires de la Société qui demeurera la concession de licences d'exploitation de ses technologies et de son savoir-faire, et la vente d'enzymes à ses licenciés. Ces derniers construiront leurs propres unités de production de PET recyclé.

"Nous sommes ravis d'avoir engagé de telles discussions stratégiques avec les équipes de ce producteur de PET. La construction de cette unité de recyclage unique en son genre constitue un pas important dans le développement de Carbios", déclare Martin Stephan, Directeur Général Délégué de Carbios.