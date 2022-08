Carbios annonce avoir rejoint le projet WhiteCycle, coordonné par Michelin

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement de solutions enzymatiques pour la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce avoir rejoint le projet WhiteCycle, coordonné par Michelin, qui a été lancé en juillet 2022.

Son objectif principal est de développer une solution circulaire pour transformer des déchets plastiques complexes1 à base de textile en produits à haute valeur ajoutée. Cofinancé par Horizon Europe, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne, ce partenariat européen public/privé sans précédent comprend 16 entités et durera quatre ans.

WhiteCycle prévoit que, d'ici à 2030, l'adoption et le déploiement de sa solution circulaire conduira au recyclage annuel de plus de 2 millions de tonnes du troisième plastique le plus utilisé au monde, le PET2. Ce projet devrait empêcher la mise en décharge ou l'incinération de plus de 1,8 million de tonnes de ce plastique chaque année. Il devrait également permettre de réduire les émissions de CO2 d'environ 2 millions de tonnes.

Les déchets complexes contenant du textile (PET) provenant de pneus, de tuyaux et de vêtements multicouches en fin de vie sont actuellement difficiles à recycler, mais cela pourrait bientôt changer grâce aux résultats du projet. Les matières premières issues du traitement des déchets de PET pourraient être réintégrées dans la création de produits de haute performance, par le biais d'une chaîne de valeur circulaire et viable.

16 entités européennes publiques et privées combinent leurs expertises scientifiques et industrielles :

- 3 partenaires industriels (Michelin, Mandals, KORDSA) ;

- 1 partenaire inter sectoriel (Inditex) ;

- 2 entreprises de gestion des déchets (Synergies TLC, ESTATO) ;

- 1 système de suivi intelligent du tri (IRIS) ;

- 1 PME en recyclage biologique (Carbios) ;

- 1 société d'analyse du cycle de vie des produits (IPOINT) ;

- 1 université, experte en gestion des données FAIR (HVL) ;

- 4 universités, organismes de recherche et de technologie (PPRIME - Université de Poitiers/CNRS, DITF, IFTH, ERASME) ;

- 1 pôle de compétitivité (AXELERA) ;

- 1 société de conseil en gestion de projet (Dynergie).

Le consortium développera de nouveaux procédés nécessaires tout au long de la chaîne de valeur industrielle :

- Des technologies de tri innovantes, pour permettre une augmentation significative de la teneur en plastique PET des flux de déchets complexes afin de mieux les traiter ;

- Un prétraitement du contenu plastique PET récupéré, suivi d'un processus révolutionnaire de recyclage à base d'enzymes pour le décomposer de manière durable en monomères purs;

- La repolymérisation des monomères recyclés en un nouveau plastique similaire au plastique neuf ;

- La fabrication et la vérification de la qualité des nouveaux produits fabriqués à partir de matières plastiques recyclées.

WhiteCycle dispose d'un budget global de près de 9,6 millions d'euros et bénéficie d'un financement européen à hauteur de près de 7,1 millions d'euros. Les partenaires du consortium sont basés dans cinq pays (France, Espagne, Allemagne, Norvège et Turquie). Coordonné par Michelin, il dispose d'un système de gouvernance efficace comprenant un comité de pilotage, un conseil consultatif et un comité de soutien technique.