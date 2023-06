Carbios ambitionne de devenir un leader sur le marché en pleine croissance du PET recyclé

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, organise un Point Stratégique aujourd'hui à 14h00 (CET) afin d'apporter plus de précisions sur son modèle économique à l'horizon 2030 et 2035.

Carbios affiche son ambition d'être un acteur incontournable sur le marché mondial du PET recyclé en s'arrogeant une part de 4 à 8% de ce marché d'ici 2030 et entre 8 et 12% d'ici 2035.

Carbios a récemment consolidé des partenariats clés avec Indorama Ventures et Novozymes et annoncé un financement et un investissement de plus de 150 millions d'euros destinés à la construction de la première usine au monde de biorecyclage du PET re-estimée à 230 millions d'euros.

Carbios met en avant la solidité des nouvelles opportunités de marché et prévoit d'étendre ses innovations au-delà du PET et du PLA à d'autres polymères, en vue de la dégradation d'autres types de plastiques comme les polyamides et les polyoléfines

Carbios donnera plus de précisions sur son modèle économique à l'horizon 2030 et 2035.