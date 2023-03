Carbios : adhère au réseau de la Fondation Ellen MacArthur

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, adhère au réseau de la Fondation Ellen MacArthur. Carbios partage l'engagement de la Fondation à accélérer la transition vers une économie circulaire, notamment dans les domaines du plastique et de la mode.

En rejoignant le réseau de la Fondation Ellen MacArthur, Carbios sera en contact avec d'autres leaders au sein du réseau d'économie circulaire de la Fondation composé d'entreprises, de décideurs politiques, de chercheurs, d'innovateurs et de leaders d'opinion du monde entier.

Carbios adhère pleinement à la vision de la Fondation Ellen MacArthur pour une économie circulaire du plastique. Ses technologies révolutionnaires de biorecyclage et de biodégradation soutiennent déjà les actions définies par la Fondation.

Carbios a récemment souligné son engagement en faveur de la circularité et des responsabilités environnementales en publiant son premier rapport de durabilité à la fin de l'année 2022. En 2019, les solutions de biorecyclage et de biodégradabilité de Carbios ont été parmi les premières innovations à être labellisées "Efficient Solution" par la Fondation Solar Impulse.