Carbios acquiert l'intégralité de la participation de Limagrain Ingrédients au capital de CARBIOLICE

Carbios acquiert l'intégralité de la participation de Limagrain Ingrédients au capital de CARBIOLICE









(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions bioindustrielles dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce l'acquisition auprès de Limagrain Ingrédients de l'intégralité de sa participation de 18,02% au capital de Carbiolice.

L'acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients par Carbios, intervenue en date du 8 octobre 2020, est payée pour une part minoritaire en numéraire et pour une part majoritaire en actions nouvelles émises par Carbios selon les modalités décrites ci-après.

A l'issue de cette acquisition, Carbios dispose d'une situation financière solide, avec une trésorerie de 34 ME, contre 13,9 ME au 30 juin 2020.

Compte-tenu de sa situation financière, de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles et du vif succès de l'augmentation de capital intervenue en juillet 2020, la Société confirme être en mesure de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au 4ème trimestre 2022.

Ce renforcement stratégique témoigne de la confiance portée dans la capacité de développement de Carbiolice et de l'intention de Carbios d'en demeurer l'actionnaire de référence à long terme. Elle conforte par ailleurs les ambitions de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques. En complément du procédé de recyclage enzymatique développé en propre par Carbios, la technologie de biodégradation du PLA mise en oeuvre par Carbiolice permettra la commercialisation d'une nouvelle génération de plastiques 100% compostables en conditions domestiques permettant d'atteindre le zéro-déchet pour certains plastiques et emballages qui, de par leur nature, ne peuvent pas être recyclés.

"La collaboration fructueuse entre Limagrain Ingrédients et Carbios a permis le développement d'une biotech industrielle parmi les plus innovantes d'Europe dans le domaine des emballages plastiques compostables. L'acquisition de la participation de Limagrain Ingrédients dans Carbiolice par Carbios est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir la commercialisation d'Evanesto et l'exécution de notre stratégie de croissance" précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios.

Modalités de l'émission des actions nouvelles Carbios souscrites par Limagrain Ingrédients :

Prix d'émission : Prime par rapport au cours de clôture de l'action Carbios du 7 octobre 2020 ;

Nombre d'actions : 100.000 représentant 1,24% du capital de Carbios ;

Date de souscription : 8 octobre 2020 ;

Libération de la souscription : Par compensation de créance ;

Engagement de conservation des actions Carbios : Jusqu'au 1er janvier 2021 ; et

Modalités de cession des actions Carbios à l'issue de la période de conservation : Conditionnées jusqu'au 1er janvier 2022 suivant les modalités définies au contrat de cession.

A titre illustratif, un actionnaire détenant 1% du capital de Carbios avant la réalisation de l'émission, détiendra dorénavant une participation de 0,99%.

Le capital social de la Société sera composé de 8.082.172 actions à l'issue du règlement-livraison.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0011648716 - ALCRB. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 13 octobre 2020.

Préalablement à l'Opération, Carbios et Limagrain Ingrédients détenaient respectivement 52,70% et 18,02% du capital de Carbiolice. A l'issue de l'Opération, la participation de Carbios au capital de Carbiolice sera portée à 70,72%, le solde du capital de Carbiolice étant détenu par le fonds SPI "Sociétés de Projets Industriels" dont la société de gestion est Bpifrance Investissement.

A l'issue de l'exercice de la quatrième et dernière tranche de bons de souscription d'actions Carbiolice pour un montant de 7,3 millions d'euros (dont 2,8 millions d'euros portés par Carbios et le solde par le fonds SPI) devant intervenir d'ici fin octobre 2020, Carbios détiendra 62,71% des actions composant le capital de Carbiolice.