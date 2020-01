Carbios : accord avec Novozymes pour la production de son enzyme dédiée au recyclage des plastiques et fibres en PET

(Boursier.com) — Carbios annonce aujourd'hui la signature d'un accord de co-développement exclusif avec le leader mondial de la production d'enzymes Novozymes.

Cette collaboration garantit, dans les phases de démonstration et de déploiement industriel, la production de l'enzyme propriétaire de Carbios pour la dégradation du PET. Cet accord représente pour Carbios une étape clé visant à démontrer le bénéfice environnemental de sa technologie et à garantir à ses futurs clients une solution durable de recyclage à l'infini des produits à base de PET, tels que les bouteilles d'eau et de soda, les emballages plastiques et les textiles.

Jean-Claude LUMARET, Directeur Général de Carbios : "Il y a de nombreuses années, nous avons été les premiers à anticiper le formidable potentiel des enzymes pour amener les plastiques et fibres en PET dans un modèle d'économie circulaire. Après la collaboration initiée avec Novozymes en janvier 2019 sur la biodégradation du PLA, l'accord signé aujourd'hui sur le recyclage du PET renforce nos liens et témoigne de la confiance placée dans Carbios par le plus grand fournisseur mondial de technologies enzymatiques. Nous sommes fiers de partager avec Novozymes cette ambition commune de préservation des ressources pour construire un monde plus durable."

Jens Kolind, Vice-Président Marketing Monde (Household Care) de Novozymes ajoute : "Chez Novozymes, nous aidons à apporter des réponses biologiques à bon nombre de défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous sommes heureux d'élargir notre collaboration avec Carbios, au sein de laquelle nous travaillons ensemble au développement de solutions innovantes pour relever le défi environnemental de la pollution plastique."

Carbios a développé une solution biologique, basée sur l'utilisation d'enzymes, pour déconstruire certains des plastiques les plus courants du marché. Contrairement au potentiel limité des procédés de recyclage thermomécaniques, l'approche de Carbios redonne de la valeur aux déchets plastiques en permettant un recyclage à 100% après usage. Transformer la manière dont les plastiques sont produits et recyclés sainement requiert un niveau d'innovation et de collaboration sans précédent. Cet accord avec Novozymes, en parallèle du soutien et de la vision du Consortium réunissant autour de Carbios, L'Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe, permet à cette technologie brevetée de franchir un pas supplémentaire vers la réalité industrielle et commerciale.

Fort de ses avancées technologiques et de la vaste expérience de ses partenaires, Carbios va engager dès cette année la construction d'un démonstrateur industriel de biorecyclage des plastiques et fibres en PET. Les premières mises en opération du démonstrateur sont attendues en 2021, avant un déploiement industriel à grande échelle.