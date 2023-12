Carbios a reçu 1,2 ME de l'ADEME sur les 11,4 ME accordés pour poursuivre l'optimisation de son procédé de dépolymérisation du PET unique au monde

(Boursier.com) — CARBIOS , pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce avoir reçu un premier versement de 1,2 ME de la part de l'ADEME pour le projet de recherche OPTI-ZYME, mené en partenariat avec l'INRAE, l'INSA et le CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI, projet co-financé par l'État dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME.

En réponse à la volonté de CARBIOS d'optimiser et d'améliorer de façon continue sa technologie unique de dépolymérisation enzymatique du PET, le projet OPTI-ZYME, d'une durée de 4 ans, vise à investiguer les leviers scientifiques et techniques pour accroître la compétitivité du procédé, optimiser les investissements nécessaires et réduire son empreinte environnementale.

Ce programme collaboratif de 'R&D' se concentre sur l'optimisation technico-économique des étapes du procédé tout en préservant la qualité des monomères obtenus. Les optimisations, les nouveaux développements envisagés et l'exploration de solutions innovantes devraient conduire à renforcer la flexibilité de la technologie vis-à-vis des déchets entrants et permettre une adaptation optimale à différentes sources de matières premières actuellement peu ou pas valorisées, notamment les barquettes alimentaires et le textile, ou à des mélanges de matières entrantes. Il vise également à limiter les consommations d'intrants et d'eau, ainsi qu'à régénérer ou réduire le coproduit et les déchets résiduels ultimes.

Enfin, il a pour objectif de soutenir l'optimisation des enzymes pour contribuer à maximiser la rentabilité économique et la compétitivité du procédé. Ainsi, le projet vise une amélioration globale des performances, conjuguant efficacité, qualité et durabilité environnementale, au bénéfice de l'usine de Longlaville dont la construction a démarré, et des futures usines sous licence.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : "L'innovation est au coeur de toutes les activités de CARBIOS. Dans une démarche constante d'amélioration technologique et afin de soutenir le déploiement industriel et commercial, nous devons continuer à innover à toutes les étapes du procédé. Les optimisations visées permettront d'améliorer les performances de l'enzyme et de contribuer à une meilleure productivité, tout en réduisant les coûts de production et l'impact environnemental du procédé pour satisfaire aux enjeux économiques et de développement durable de nos futurs licenciés. Nous souhaitons rester l'offre la plus attractive sur le marché du recyclage."

CARBIOS, chef de file et coordinateur du projet, annonçait en mai 2023 l'octroi d'un financement total de 11,4 ME par l'Etat dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME, dont 8,2 ME directement pour CARBIOS (3,2 ME de subventions et 5M d'avances remboursables) et 3,2 millions d'euros pour ses partenaires académiques INRAE, INSA et CNRS (via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI).

Ce financement, qui est composé de subventions et d'avances remboursables, sera versé en plusieurs tranches sur la durée de ce projet, dont une tranche initiale de 15%, l'équivalent de 1,2 ME, perçue par CARBIOS le 5 décembre 2023. Le premier Comité de suivi avec l'ADEME de la première étape clé du projet se tiendra en février 2024 pour valider l'octroi de la seconde tranche du financement.

Ce projet 2282D0513-A est financé par l'État dans le cadre de France 2030 opéré par l'ADEME.