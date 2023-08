Capri Holdings (Versace) racheté par Tapestry (Coach) pour 8,5 Mds$

(Boursier.com) — C 'est officiel. Comme le laissaient penser les derniers bruits de couloir, Tapestry va racheter Capri Holdings dans le cadre d'une opération de 8,5 milliards de dollars. Le propriétaire de Coach et de la marque de sacs à main Kate Spade n'a pas hésité à offrir une prime de près de 65% (57 dollars par action) pour reprendre le groupe qui possède Michael Kors, Jimmy Choo ou encore Versace. La transaction devrait être finalisée en 2024, sous réserve de l'approbation des régulateurs et des actionnaires de Capri.

"Nous sommes convaincus que cette combinaison apportera une valeur immédiate à nos actionnaires", a déclaré John Idol, directeur général de Capri. "En rejoignant Tapestry, nous disposerons de plus de ressources et de capacités pour accélérer notre expansion mondiale tout en préservant l'ADN unique de nos marques".

Avec cette opération, la maison de couture américaine renforce significativement son portefeuille et sera mieux à même de rivaliser face aux géants européens alors que le secteur de la vente au détail aux Etats-Unis fait face à une demande domestique plus faible, en raison de l'inflation, et à une reprise inégale sur le marché chinois.

"L'affaiblissement de la demande a exercé une pression sur Tapestry et Capri, qui se tournent désormais vers les marchés internationaux pour soutenir leur croissance. Il y a plus de sécurité à se lancer dans des projets internationaux audacieux à deux", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

L'acquisition de Capri marque par ailleurs un renouveau dans l'activité de M&A dans le luxe aux États-Unis, tandis que les majors européennes continuent de développer leur portefeuille en acquérant davantage de marques haut de gamme.