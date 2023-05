Capri : fini ou pas ?

(Boursier.com) — Capri Holdings, propriétaire notamment de Michael Kors, Versace ou Jimmy Choo, a publié ce jour des résultats trimestriels soutenus par la Chine et supérieurs aux attentes de marché. Pour son quatrième trimestre fiscal 2023, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 97 cents, contre 94 cents de consensus. Les revenus sur la période ont totalisé 1,34 milliard de dollars, également meilleurs que prévu, alors que ceux de Michael Kors ont reculé de 11% à 910 millions. Les revenus totaux baissent ainsi de 10,5%. Pour l'exercice entamé, le groupe ne table plus que sur un chiffre d'affaires de 5,7 milliards de dollars, contre 5,8 milliards auparavant. John Idol, le directeur général de l'affaire, indique qu'il existe des incertitudes de court terme dans la zone Amériques, mais il se dit encouragé par les tendances par ailleurs observées en Asie.

Idol explique : "Avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors, nous avons trois marques incroyablement puissantes pour stimuler notre croissance future. Bien que nous reconnaissions qu'il existe des incertitudes à court terme dans les Amériques, nous sommes encouragés par les fortes tendances en Asie et la croissance continue dans la région EMEA. En ce qui concerne l'exercice 2024, nous prévoyons que le chiffre d'affaires augmentera d'un nombre bas à un chiffre et que le bénéfice par action augmentera d'un chiffre moyen. Au-delà de l'exercice 2024, nous restons confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs à long terme grâce à la résilience de l'industrie du luxe, à la force de nos trois puissantes marques emblématiques et au groupe d'employés talentueux qui exécutent nos initiatives stratégiques".