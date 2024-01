Capital One Financial : Warren Buffett peut-il se réjouir ?

(Boursier.com) — Capital One Financial, la banque de Virginie, également émettrice de cartes de crédit, sur laquelle la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett a récemment initié une position, a affiché au quatrième trimestre un bénéfice en recul de 43% en glissement annuel, avec les provisions pour pertes de crédit et les charges liées à la cotisation FDIC. Les provisions pour pertes de crédit sur la période ont gonflé à 2,86 milliards de dollars. La charge liée au renflouement du fonds d'assurance des dépôts de la FDIC, agence de garantie des dépôts bancaires, atteint 289 millions de dollars. Le bénéfice net a ainsi régressé à 706 millions de dollars et 1,67$ par titre sur le trimestre, contre 1,23 milliard de dollars pour la période correspondante, l'an dernier. Le revenu net d'intérêt a augmenté de 4% à 7,52 milliards de dollars.