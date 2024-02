Capital One Financial rachète Discover Financial Services pour 35 milliards de dollars

(Boursier.com) — Capital One Financial a accepté l'acquisition de Discover Financial Services dans le cadre d'une opération en actions d'un montant de 35 milliards de dollars, ce qui donnerait naissance au leader américain des cartes de crédit par le volume de crédit. Selon les termes de l'accord, Capital One Financial offrira 1,0192 titre pour chaque action Discover, soir une prime proche de 27% sur les cours de clôture de vendredi à Wall Street. La finalisation de la transaction est attendue fin 2024 ou en début d'année 2025, sous réserve des conditions usuelles. A l'issue du deal, les actionnaires actuels du groupe de McLean, Capital One, détiendraient environ 60% du nouvel ensemble. Des synergies avant imposition de 2,7 milliards de dollars sont attendues.

L'opération positionnerait la société issue du regroupement pour rivaliser avec les plus grandes sociétés de paiement et offrir une valeur accrue à une franchise de plus de 100 millions de clients, indiquent les deux groupes. Un tel deal permettrait par ailleurs à Capital One de tirer parti de sa base de clients, de sa technologie et de son écosystème de données "pour générer davantage de ventes pour les commerçants et de bonnes affaires pour les consommateurs et les petites entreprises". Un effet relutif supérieur à 15% est attendu sur le bénéfice ajusté par action en 2027, avec par ailleurs un retour sur capital investi (ROIC) de 16% en 2027...