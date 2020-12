Capital-Investissement : X. Niel, M. Pigasse et M.A Zouari lèvent 250 à 300 ME pour lancer 2MX Organic

Capital-Investissement : X. Niel, M. Pigasse et M.A Zouari lèvent 250 à 300 ME pour lancer 2MX Organic









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari annoncent la création de 2MX Organic (2MX), société destinée à réaliser des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durables. Portés par une vision alternative, ils ont pour ambition de bâtir un nouvel acteur majeur européen.

L'opération est réservée aux investisseurs qualifiés. Le ticket d'entrée est de 1 ME pour cette société qui sera cotée sur le compartiment professionnel d'Euronext.

Cotation sur le compartiment professionnel d'Euronext

Cette société prend la forme d'un véhicule d'acquisition dit "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) nouvellement constitué et immatriculé en France. L'intention est de lever, dans le cadre d'une offre réservée aux investisseurs qualifiés, un montant de 250 millions d'euros. Il pourra être porté à 300 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.

La société 2MX sera en effet cotée à Paris, sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext.

Conditions de l'offre réservée

Dans le cadre de cette opération, 2MX Organic offre 25 millions d'Unités (actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la société rachetables) pour un prix unitaire de souscription de 10 euros chacune. Ce nombre est susceptible d'être porté à 30 millions d'Unités en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'offre, qui est uniquement ouverte aux investisseurs qualifiés en France et à l'étranger, débute le 30 novembre, et devrait se clôturer le 7 décembre, à 17h (heure de Paris).

La période d'offre est susceptible d'être réduite ou prorogée, sans préavis à tout moment. Les résultats de l'offre (y compris le montant définitif de l'offre) devraient être annoncés le 7 décembre. Le règlement-livraison de l'offre devrait intervenir le 9 décembre, avec un début des négociations des Actions de Préférence et des BSAR le même jour.

Le montant de souscription minimal dans le cadre de l'offre a été fixé à 1 ME.

Participation des fondateurs

Concomitamment à l'offre, les fondateurs de 2MX Organic, qui détiennent déjà 5.649.999 actions ordinaires de la société, souscriront, dans le cadre d'une augmentation de capital réservée, 600.000 actions ordinaires assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la société rachetables. Leur contribution sera d'un montant de 6 ME, susceptible d'être porté à 7,2 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

M. Moez-Alexandre Zouari a informé la société qu'il participera à l'offre, directement ou indirectement, pour un montant total de 30 ME.

Immédiatement après l'offre et en l'absence d'exercice de la clause d'extension, les fondateurs détiendront un nombre total d'actions ordinaires pouvant atteindre 29,6% (et pas plus que 29,6%) du capital et des droits de vote de la Société.

Répondre aux attentes des consommateurs

Le lancement de 2MX Organic est le résultat d'une vision partagée entre ses 3 fondateurs. Ils s'accordent sur la nécessité de répondre aux bouleversements profonds que connaissent les pays européens, notamment en matière de consommation. Les enjeux de santé, d'environnement et sociétaux sont aujourd'hui essentiels , expliquent-ils. Les consommateurs sont en recherche de qualité, de durabilité et de traçabilité. Nombreux sont ceux qui portent maintenant une attention particulière aux conditions et à la localisation des productions de bien de consommation. Par exemple, les produits locaux, sains, et respectueux du bien-être animal sont privilégiés dans le cadre de notre alimentation .

A travers la création de 2MX Organic, Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari mettent la complémentarité de leur expertise et leur savoir-faire au service d'une ambition partagée : faire corps avec les nouvelles attentes des consommateurs et relever les grands défis de nos sociétés contemporaines en matière de consommation .

L'objectif est de permettre aux consommateurs européens de consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante et en toute sécurité .

Un véhicule d'investissement

2MX Organic est fondée dans le but d'acquérir une ou plusieurs sociétés opérant en Europe, à forte responsabilité sociale et environnementale, intervenant principalement dans le secteur des biens de consommation - production et distribution.

Les sociétés cibles interviennent dans un marché en pleine expansion. Elles s'inscrivent également dans une dynamique de consommation de proximité. Elles offrent des alternatives différenciantes aux consommateurs qui cherchent à donner du sens à leurs achats. Ces sociétés sont solidement implantées localement dans les pays dans lesquelles elles opèrent. Elles ont un fort potentiel de développement.

La société aura 24 mois à partir du jour de l'admission aux négociations des Actions de Préférence et des BSAR pour réaliser son acquisition.

Dans le cas contraire, les actifs de la société seront liquidés. La quasi-totalité de l'excédent de liquidation, après règlement des créances des créanciers, sera distribuée à ses actionnaires et à ses fondateurs.

Gouvernance

Au sein de 2MX, Moez-Alexandre Zouari occupe la fonction de Directeur Général.

Xavier Niel et Matthieu Pigasse sont membres du conseil d'administration aux côtés de Cécile Cabanis, Rachel Delacour, Anne le Lorier, et Gilles Piquet Pellorce, nommés comme membres indépendants, et Edouard Lacoste comme censeur du conseil d'administration de 2MX Organic.