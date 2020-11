Capgemini : vif succès du plan d'actionnariat salarié

Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Le 7e plan d'actionnariat salarié de Capgemini, portant sur 3 millions d'actions, soit environ 1,8% du capital existant, a été largement sursouscrit. Cette opération sera effectuée sans dilution des actionnaires existants, puisque la récente opération de rachat d'actions a permis le rachat du même nombre d'actions, en vue de leur annulation.

Ce 7e plan d'actionnariat salarié vise à associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe. Le taux de souscription a été de 174%, puisque près de 41.000 salariés répartis dans les 26 pays participants ont souscrit au plan. Ceci représente 16% des effectifs éligibles du Groupe. Ce nouveau plan 'ESOP' (Employee Share Ownership Plan) portera l'actionnariat salarié à plus de 6% du capital. Le succès de cette septième édition de notre plan d'actionnariat salarié est un témoignage de confiance dans notre capacité à construire ensemble un avenir inclusif et durable, tout particulièrement dans le contexte de pandémie qui sévit à travers le monde , commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.

Au total, 3 millions d'actions nouvelles, soit le nombre maximum d'actions offertes, ont été souscrites au prix unitaire de 92,93 euros (correspondant à 87,5% du prix de référence de 106,20 euros). La réalisation de l'augmentation de capital correspondante, d'un montant de 278,8 millions d'euros, est prévue pour le 17 décembre 2020.

Dans le cadre de la convention de rachat d'actions conclue le 7 octobre 2020 et destinée à neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation de capital, Capgemini SE a racheté 3 millions d'actions pour un montant total de 318,6 ME, soit un prix moyen de 106,20 euros par action.

Le règlement-livraison de ces titres, intégralement affectés à l'objectif d'annulation, est intervenu le 6 novembre 2020.