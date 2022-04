Capgemini : un peu plus haut

(Boursier.com) — En hausse de 0,8% à 197,60 euros, Capgemini reste bien orienté sur le marché parisien qui continue de saluer le très bon début d'année de la SSII. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,167 milliards d'euros au premier trimestre, en croissance de 21% à taux de change courants et de 17,7% à taux de change constants. Les prises de commandes ont atteint 5,473 MdsE, en hausse de 26% à taux de change constants, soit un 'book-to-bill' de 1,06.

Le groupe a confirmé viser pour l'exercice 2022 une croissance à taux de change constants comprise entre +8% et +10% ; une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,700 MdE.

Parmi les avis d'analystes, Invest Securities ne vise plus que 180 euros, contre 190 euros précédemment en restant 'neutre', tandis que Citi reste à l''achat' sur le dossier. Morgan Stanley ('surpondérer') estime pour sa part que Capgemini a nettement battu les attentes en matière de revenus et n'a signalé aucun changement au niveau de la demande des clients... Le ratio 'book-to-bill' et la croissance des effectifs indiquent tous deux une amélioration de la dynamique, tandis que les prévisions inchangées semblent "conservatrices". Enfin, Bryan Garnier ('achat') a évoqué une "accélération impressionnante" de la croissance en ce début d'année...