Capgemini termine la semaine au sommet !

(Boursier.com) — Capgemini et Unity (NYSE: U), la plateforme leader en création et d'exploitation de contenu 3D interactif en temps réel (3DTR), ont annoncé étendre leur alliance stratégique, qui verra Capgemini faire l'acquisition de l'activité de services aux entreprises d'Unity spécialisée en jumeaux numériques (Digital Twin Professional Services). L'accord prévoit que cette équipe soit intégrée au groupe Capgemini, formant ainsi l'un des plus grands ensembles de développeurs "BtoB" formés sur Unity dans le monde.

Cette opération va accélérer la mise en oeuvre sur mesure du logiciel Unity de visualisation 3D en temps réel le plus avancé du marché pour les applications sectorielles de jumeaux numériques. Elle permettra aux utilisateurs finaux de visualiser, de comprendre et d'interagir avec des systèmes physiques, ce qui est l'un des fondamentaux essentiels de l'industrie intelligente. Cette opération devrait être finalisée au second trimestre 2024.

L'équipe Digital Twin Professional Services d'Unity a travaillé avec de nombreuses entreprises au cours des cinq dernières années pour développer des solutions 3D en temps réel. Alors que de plus en plus d'entreprises cherchent à associer les mondes physique et numérique, les clients sont à la recherche de compétences à la fois en logiciels 3D en temps réel et en transformation business, en conception et en ingénierie pour créer de la valeur à partir de l'application sectorielle des jumeaux numériques à grande échelle.

A travers le présent accord, davantage d'entreprises pourront avoir recours au logiciel d'Unity via Capgemini pour exploiter toute la puissance de cette technologie 3D en temps réel et la mettre en oeuvre pour créer et développer des expériences immersives.

En bourse de Paris, le titre monte de 1% ce vendredi à 223,80 euros, sur ses meilleurs niveaux historiques, alors que parmi les derniers avis de brokers, UBS a ajusté sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 209 euros, contre 235 euros auparavant. Le groupe informatique a réalisé une solide performance malgré un contexte économique morose, avec des résultats supérieurs ou en ligne avec ses objectifs financiers pour l'exercice... "Après deux années de croissance record, la persistance des pressions macroéconomiques et le regain des tensions géopolitiques ont entraîné en 2023 une décélération du marché progressive et conforme à nos attentes" a commenté la direction de Capgemini qui a réalisé un chiffre d'affaires de 22.522 millions d'euros, en progression de +2,4% en données publiées par rapport à l'exercice 2022. Cela représente une croissance de 4,4% à taux de change constants, qui s'inscrit dans la fourchette de +4% à +7% visée pour l'année. L'impact des acquisitions sur la croissance étant de +0,5 point, la croissance organique du Groupe (c'est-à-dire corrigée des effets de périmètre et de taux de change) s'est élevé à +3,9%...

Création de valeur

Le résultat d'exploitation de Capgemini s'est inscrit à 2.346 millions d'euros, soit 10,4% du chiffre d'affaires, contre 2.393 millions d'euros en 2022. Le résultat financier représente une charge de 42 millions d'euros, contre 129 millions d'euros en 2022, cette évolution reflétant principalement l'augmentation des intérêts perçus dans un contexte de hausse des taux.

Cotation...

Après la prise en compte du résultat des entreprises associées et des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe s'est inscrit en hausse de 7% sur un an pour atteindre 1.663 millions d'euros. Le bénéfice par action (non dilué) a progressé également de 7% à 9,70 euros. Le résultat normalisé par action atteint 12,44 euros, comparé à 11,09 euros en 2022 et 11,52 euros avant reconnaissance de la charge d'impôt liée à l'effet de la réforme fiscale américaine.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 16 mai 2024 le versement d'un dividende de 3,40 euros par action. Le taux de distribution du résultat net, part du Groupe, s'établirait ainsi à 35% conformément à la politique historique de distribution du groupe...

Objectifs affichés

Pour l'exercice 2024, le Groupe vise les objectifs financiers suivants :

*Une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre 0% et +3% ;

*Une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,6% ;

*Une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

L'impact des variations de périmètre sur la croissance devrait être minime en bas de la fourchette visée et jusqu'à 1 point en haut de fourchette. Parmi les autres avis de brokers, Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Capgemini en réhaussant sa cible de 240 à 270 euros, tandis que Stifel vise un cours de 225 euros en restant aussi acheteur sur le dossier.