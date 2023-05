Capgemini : S&P relève sa notation

(Boursier.com) — S &P relève la note crédit à long terme de Capgemini de 'BBB' à 'BBB+' avec une perspective 'stable'. L'agence évoque la base des solides antécédents de désendettement de la société, ses bonnes perspectives de croissance et de sa solide position concurrentielle sur le marché mondial des services informatiques. "Les perspectives stables reflètent notre attente selon laquelle la demande de numérisation et le modèle commercial résilient de l'entreprise l'aideront à continuer d'accroître son chiffre d'affaires et d'augmenter ses marges en 2023-2024, conduisant à un flux de trésorerie opérationnel libre ajusté (FOCF) solide de plus de 2 milliards d'euros, ce qui sera suffisant pour couvrir les dividendes, les rachats d'actions et les acquisitions complémentaires de la société", souligne l'agence.