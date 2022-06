Capgemini soutient Dassault Aviation

(Boursier.com) — Dassault Aviation et Capgemini ont annoncé le déploiement et la mise en service du nouveau socle logiciel reposant sur la solution SAP, dans l'ensemble des sites industriels français de l'avionneur. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme 'Piloter notre avenir', plan de transformation de Dassault Aviation lancé il y a 5 ans, visant à moderniser les infrastructures et les processus pour améliorer la compétitivité, et représente une première grande phase de la transformation de ses outils technologiques. Pour réaliser cette première étape de modernisation, dont l'objectif initial était de disposer d'un pilotage des coûts de production en réel, Dassault Aviation a fait appel à Capgemini pour le savoir-faire de ses équipes dans la conduite de grands programmes de transformation de systèmes d'information.

Le projet a mobilisé jusqu'à 130 personnes sur près de 4 ans pour mettre en place le nouveau socle méthodologique, les nouvelles plateformes collaboratives ainsi que la modernisation des infrastructures et moyens destinés à suivre chaque étape de la fabrication (achat des composants, support à la production et gestion de la chaîne logistique), tout en permettant l'accélération des cadences de production des programmes Militaires comme Civils.