Capgemini : Sogeti signe avec Amsterdam

Capgemini : Sogeti signe avec Amsterdam









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La ville d'Amsterdam a signé un accord avec Sogeti (Capgemini) aux Pays-Bas pour le développement et la mise en oeuvre de son nouvel environnement de travail digital dans le cloud. L'accord porte sur une période de six ans, avec une option d'extension à onze ans. Le nouvel environnement cloud doit assurer aux 19.000 employés de la ville d'Amsterdam la capacité de travailler ensemble de manière efficace, sûre, où que ce soit. Le nouvel environnement digital soutiendra l'usage efficient de l'énergie et des matières premières, apportant également des économies.