Capgemini : Sogeti remporte un beau contrat suédois

(Boursier.com) — Sogeti , une marque de Capgemini, a signé un nouvel accord-cadre exclusif avec l'Administration des Transports Suédoise, couvrant les services informatiques pour le développement et la gestion des applications. Dans un premier temps, l'accord couvre une période de quatre ans et pourra être étendu à trois années supplémentaires. Dans le cadre d'un renouvellement de ses opérations informatiques, l'administration suédoise des transports, autorité gouvernementale basée à Borlänge et responsable de la planification à long terme de l'infrastructure des transports en Suède pour le routier, le ferroviaire, le maritime et l'aérien, a signé un accord-cadre de partenariat unique avec Sogeti, qui prendra la responsabilité des ressources et des équipes nécessaires au développement et à la gestion des applications dans les opérations informatiques de l'Administration des Transports Suédoise. Le contrat s'étend sur quatre ans, avec la possibilité pour l'autorité gouvernementale de l'étendre à trois années supplémentaires avec une décision qui sera prise chaque année.

Le montant total de l'accord-cadre est de 2,3 milliards de couronnes suédoises (environ 220 millions d'euros) pour la période maximale du contrat de sept ans. Les objectifs que l'Administration des Transports Suédoise souhaite atteindre, à l'aide de cette collaboration à long terme avec Sogeti, sont notamment une plus grande adaptabilité dans le développement et la gestion des applications, davantage d'innovation, une meilleure rentabilité et une réduction des risques. Le nouvel accord-cadre est entré en vigueur le 15 juin.