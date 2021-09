Capgemini signe un accord en vue de l'acquisition de VariQ pour renforcer son activité Government Solutions aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Capgemini annonce aujourd'hui avoir conclu un accord (SPA) en vue d'acquérir VariQ, sous réserve des autorisations réglementaires américaines applicables. VariQ serait intégré au sein de Capgemini Government Solutions LLC, division opérant indépendamment du Groupe pour fournir des services aux agences fédérales américaines. Cette acquisition renforcerait le positionnement du Groupe sur le marché fédéral.

VariQ a été fondé en 2003 et fournit des services en développement logiciel, cybersécurité et cloud aux départements et agences fédérales américaines.

Ces services s'inscrivent dans le cadre de plusieurs accords-cadres (contract vehicles), notamment l'accord-cadre "Best in class" Alliant 2. Par ailleurs, VariQ comprend une entité de transformation digitale (Rivet Logic, acquise en 2020) qui accompagne un certain nombre de clients du secteur privé et viendrait renforcer les équipes de Capgemini aux Etats-Unis pour accroître ses capacités dans le domaine du digital et son réseau de partenaires technologiques clés.