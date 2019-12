Capgemini signe avec Bayer !

Capgemini a signé un accord d'une durée de six ans avec l'Allemand Bayer AG, groupe international allemand des sciences de la vie, dont les coeurs de métier sont la santé et l'agriculture, pour transformer son environnement informatique et accélérer la digitalisation de son organisation. Capgemini fournira à Bayer une large gamme de services comprenant notamment la gestion de la transformation de l'infrastructure IT cloud du groupe, de ses environnements Enterprise Resource Planning (ERP) et Business Intelligence/Analytics ainsi que les Services d'Intégration pour l'intégralité du nouvel écosystème de fournisseurs de Bayer.

À la suite d'un appel d'offres, Bayer a sélectionné Capgemini comme partenaire principal pour sa capacité à mettre en oeuvre des transformations complexes à grande échelle, son expertise reconnue en matière d'agilité, de flexibilité et de gestion du changement, ainsi que pour la fiabilité et la robustesse des services fournis par le groupe. S'appuyant sur ses compétences pour délivrer des services de bout en bout, cet accord porte plus spécifiquement sur la transformation des environnements ERP et Business Intelligence/Analytics, l'automatisation, l'infrastructure IT et cloud public mondiale du groupe, les communications unifiées et les services d'intégration de bout en bout. La date de démarrage de l'accord est le 1er janvier 2020. Plusieurs centaines de membres de l'équipe Bayer rejoindront Capgemini, avec des perspectives d'évolution dans le groupe.