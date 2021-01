Capgemini : série de nominations

(Boursier.com) — Capgemini annonce plusieurs nominations à sa direction, effectives à compter du 1er janvier 2021. Trois dirigeants sont nommés à la tête d'entités stratégiques du Groupe (Strategic Business Units). En Europe, Michael Schulte, auparavant directeur exécutif de Capgemini en Allemagne, est maintenant directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Nord. Jérôme Siméon, auparavant directeur exécutif de Capgemini en France, est nommé directeur exécutif de la Strategic Business Unit Europe du Sud. Michael Schulte et Jérôme Siméon rejoignent tous deux le Comité de Direction générale du Groupe. Olaf Pietschner, précédemment à la tête des activités de Capgemini en Australie et en Nouvelle-Zélande, devient directeur exécutif de la Strategic Business Unit Asie-Pacifique. Olaf Pietschner rejoint le Comité exécutif du Groupe.

Des dirigeants expérimentés d'Altran rejoignent le Comité exécutif du groupe Capgemini. William Rozé, précédemment directeur général adjoint d'Altran en charge de l'Europe, est nommé directeur exécutif de l'activité Ingénierie et R&D de Capgemini. Pascal Brier, directeur général adjoint d'Altran en charge de la stratégie, de la technologie et de l'innovation, est nommé directeur de l'innovation du Groupe. William Rozé et Pascal Brier rejoignent tous deux le Comité exécutif du Groupe.

Enfin, Jeroen Versteeg, précédemment directeur général adjoint de la Strategic Business Unit Europe de Capgemini, devient le directeur des ventes (Chief Sales Officer) du Groupe et rejoint son Comité exécutif.