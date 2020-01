Capgemini se refuse à améliorer son offre sur Altran

(Boursier.com) — Capgemini n'entend pas améliorer son offre sur Altran, offre jugée trop chiche par le fonds activiste américain Elliott. "Notre offre est équitable et reflète pleinement la valeur d'Altran. Elle est ouverte jusqu'au 22 janvier. Si à cette date nous ne détenons pas 50% du capital, elle sera caduque", a ainsi affirmé une porte-parole de Capgemini, citée par Reuters.

Elliott exige pour sa part toujours une révision à la hausse du prix de l'offre de Capgemini sur Altran. En raison de la hausse des marchés depuis l'annonce de l'offre à 14 euros par titre, le fonds estime même que le prix "est désormais encore moins attractif" et réaffirme son intention de ne pas apporter. En décembre, on apprenait de sources de presse que le fonds était prêt à apporter ses titres Altran à l'OPA de Capgemini à 18 euros. Mais Elliott, qui a accru sa position au capital d'Altran pour la porter à environ 13%, n'a pas rendu public son objectif de prix. Elliot affirme ce jour que l'offre est le résultat "d'un processus déficient, ponctué d'une série de défaillances en matière de gouvernance d'entreprise", et considère toujours que le prix de 14 Euros par action ne reflète pas la juste valeur d'Altran.

L'offre publique d'achat à 14 euros par action est ouverte depuis le 16 octobre. Elle fait l'objet de recours déposés par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam).