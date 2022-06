Capgemini s'offre Rufus Leonard

(Boursier.com) — Capgemini a acquis Rufus Leonard, agence de design et d'expérience de marque basée à Londres. L'expertise reconnue de Rufus Leonard dans la conception et le développement de marques de référence grâce au design et à la technologie va renforcer l'offre de services 'customer first' du groupe au Royaume-Uni. L'opération a été finalisée le 1er juin 2022. Basée à Londres, Rufus Leonard est une agence de 70 personnes spécialisée dans la transformation de marques de sociétés de services afin d'offrir des expériences engageantes. Son portefeuille de clients, dont le World Wildlife Fund (WWF) et AXA UK, et son expertise en design créatif, complètent l'offre de services de design de Capgemini, "innovante et centrée sur l'humain", portée par frog, part of Capgemini Invent. L'équipe Rufus Leonard sera intégrée au sein de frog au Royaume-Uni.

"Les clients cherchent à saisir les opportunités du digital et à se réinventer perpétuellement pour créer de la valeur et un impact qui soient réels et durables. La spécialité de Rufus Leonard de s'appuyer sur la technologie et le design pour nourrir une promesse de marque renforcera les offres de frog au Royaume-Uni", a déclaré Cyril Garcia, Directeur général de Capgemini Invent et membre du Comité de Direction générale du groupe Capgemini.