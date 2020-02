Capgemini s'offre Purpose

(Boursier.com) — Capgemini a signé un accord pour l'acquisition de Purpose, l'une des principales agences mondiales en matière d'impact social. Basée à New York et présente sur les 6 continents, sa marque de fabrique réside dans la conception de larges campagnes digitales thématiques et innovantes à fort impact positif. L'équipe compte plus de 100 responsables de campagnes, créatifs, stratèges et technologues, et rejoindra celle de Capgemini Invent, marque d'innovation, de conseil et de transformation du groupe Capgemini. Ensemble, elles aideront les entreprises à transformer leur modèle et leurs pratiques en menant "des actions à impact, engageantes pour leurs parties prenantes et influant positivement la société".

Fondée en 2009 à New York, Purpose s'est forgée une réputation au cours des dix dernières années en concevant des campagnes et contenus créatifs à impact et en prodiguant des conseils en stratégie socialement responsable pour les grandes marques à travers le monde. L'agence a notamment déployé des actions majeures sur des sujets à portée mondiale comme les droits des réfugiés ou LGBT. Elle a mis en relation grandes marques et entreprises avec les plus grands mécènes, l'écosystème des Nations Unies et un grand nombre d'organisations caritatives mondiales parmi les plus influentes, détaille Capgemini.

Purpose conseille ses clients pour la mise en place d'une contribution positive à la société permettant de créer un impact social véritable. Sa position de leader dans ce domaine apporte aux clients du groupe Capgemini une dimension essentielle dans leur stratégie de transformation ainsi que de nouvelles sources de création de valeur. L'approche de Purpose s'articule autour de quatre éléments clés : des 'Labs', laboratoires d'innovation et de contenu autour de questions d'actualité, telles que le changement climatique et le développement international ; une équipe qui élabore des stratégies, campagnes et contenus créatifs à impact ; des services basés sur des technologies innovantes, notamment en ce qui concerne les outils de mesure et de formation ; et enfin, une série d'outils qui favorisent la participation ainsi que le passage à l'action et contribuent à resserrer les liens communautaires ; chacun de ces éléments s'imbriquant pour donner vie "à des campagnes efficaces et percutantes".

Purpose continuera d'opérer sous son statut de Public Benefit Corporation et poursuivra sa mission qui est de promouvoir un monde plus ouvert, plus juste et plus habitable. Les parties se sont entendues afin que l'entreprise soit gérée de manière indépendante, comme elle l'était précédemment, et que sa direction générale reste en place. Au sein du groupe Capgemini, Purpose conservera son "indépendance éditoriale". La transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être clôturée dans les semaines à venir.