Capgemini s'associe à Peugeot Sport

(Boursier.com) — Capgemini annonce un partenariat sur plusieurs années avec Peugeot Sport pour permettre à l'équipe en charge du programme Peugeot 9X8 de s'appuyer sur des outils numériques performants. L'équipe Peugeot Sport prépare son arrivée dans la discipline l'été prochain, et fait appel à Capgemini, dont l'approche centrée sur les données et le savoir-faire en matière d'application de l'IA sera en mesure d'améliorer les performances de son Hypercar hybride révolutionnaire en simulation et en conditions réelles de course. Ce partenariat incarne "l'engagement des deux entreprises dans la transition énergétique". Pour les ingénieurs, les pilotes et les mécaniciens, la connaissance de la voiture dans son intégralité et la révélation de son potentiel seront accélérées et boostées grâce à l'utilisation conjointe des outils numériques de Peugeot Sport et de Capgemini. La nouvelle réglementation Hypercar du Championnat du Monde d'Endurance FIA fige le hardware pour 4 ans, aussi le développement logiciel devient un élément clé de la performance.

Alors que Peugeot Sport entame actuellement une phase de développement cruciale dans le déploiement de son programme, ce support technologique s'avère fondamental et témoigne de l'évolution de la compétition automobile. Les méthodes spécifiques de calculs, les algorithmes, et l'intelligence artificielle proposés par Capgemini viendront compléter les logiciels développés dans le sport et le milieu automobile. Cette collaboration permettra une gestion plus fine de l'énergie utilisée, aussi bien à l'accélération qu'à la régénération (limitée par le règlement à 200 kW) constituant l'un des points clés des performances et de la fiabilité de la 9X8 en championnat. Les voitures de séries de marque Peugeot bénéficieront des avancées obtenues par les équipes Peugeot Sport et Capgemini dans le cadre de l'amélioration des performances de l'Hypercar engagée en championnat. L'intelligence artificielle apporte une vision disruptive parfaitement adaptée à celle qui a présidé à la création de la Peugeot 9X8. Grâce à l'analyse en direct du comportement de la voiture, les femmes et les hommes de la course disposent désormais d'un champ des possibles nouveau : assistance des technologies existantes et en pleine mutation dans le sport automobile, recherche de performances, anticipation d'une palette de scenarii plus vaste.