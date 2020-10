Capgemini : retour de gaz

(Boursier.com) — Capgemini reperd 3,4% ce mercredi, à 97,80 euros, après sa hausse d'hier dans le sillage d'un rebond plus fort que prévu de son activité au troisième trimestre qui devrait lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs financiers pour 2020. Le groupe a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 18,4% à taux de changes constants sur les trois mois clos fin septembre, à 4,008 milliards d'euros. Sur la même base, les revenus avaient grimpé de 13,4% au deuxième trimestre et de 2,3% au premier. Le marché était positionné à 3,96 MdsE.

"Ce trimestre, qui s'est révélé meilleur qu'anticipé, a été marqué par une nette amélioration de la performance par rapport au deuxième trimestre, visible sur l'ensemble de nos régions et de nos métiers" a commenté le directeur général de Capgemini, Aiman Ezzat. "Nous anticipons donc que le quatrième trimestre confirme cette tendance favorable, avec une nouvelle amélioration qui devrait cependant s'avérer limitée compte tenu de l'évolution récente de la situation sanitaire".

Pour 2020, le management table sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de changes constants comprise entre 12,5% et 14% et sur une marge opérationnelle attendue en contraction entre 0,6 point et 0,9 point par rapport aux 12,3% atteints en 2019. Capgemini prévoit également pour cette année une génération de free cash-flow organique supérieure à 900 ME.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF est repassé à l'achat sur le dossier avec un objectif de cours porté de 114 à 120 euros. De son côté, Invest Securities est aussi redevenu acheteur avec une cible ajustée à la marge de 117 à 116 euros.