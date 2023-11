Capgemini : retombe, les analystes revoient leur copie

(Boursier.com) — En baisse de 1,9% à 169,9 euros Capgemini efface ses gains d'hier. Les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur la SSII après le point trimestriel de cette dernière. JP Morgan a par exemple abaissé sa cible de 210 à 205 euros mais reste à 'surpondérer' sur le dossier. Stifel d'attend à ce que la croissance de Capgemini rebondisse après ses points bas du 4T23/1T24 grâce à la capacité de l'entreprise à capter une plus grande part du portefeuille de dépenses des clients au cours des prochains trimestres grâce à la consolidation des fournisseurs et aux efforts continus de numérisation des clients malgré un environnement macroéconomique difficile. Ceci, couplé à une gestion active des coûts (via l'attrition naturelle, les recrutements sélectifs, l'optimisation des taux d'utilisation), donne au broker la certitude que Capgemini devrait connaître une amélioration constante de sa marge opérationnelle tout au long de l'exercice 2025.

Si le l'activité du T3 a confirmé que CapGemini est rentré dans le rang et retrouve une croissance organique en phase avec ses pairs, la présentation s'est révélée rassurante sur la marge, vue désormais par le management dans le haut de fourchette pour 2023 (ie 13,2%), en amélioration en 2024 et toujours à 14% en 2025, note de son côté Invest Securities. Le courtier est à l''achat' avec une cible abaissée de 218 à 208 euros. Enfin, Oddo BHF dégrade le dossier à 'neutre' en visant 200 euros.