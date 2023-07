(Boursier.com) — Capgemini reste sous pression en ce début de semaine avec une action qui cède 2,1% à 163,6 euros à la mi-journée. Le titre de la société de services du numérique avait déjà décroché de 7% vendredi dans le sillage de l'annonce d'une nette décélération de la croissance au deuxième trimestre malgré le maintien des objectifs annuels. JP Morgan a abaissé son objectif sur le titre de 215 à 210 euros ce matin tout en restant à 'surpondérer' tandis qu'Oddo BHF ('surperformer') a réduit le sien de 230 à 224 euros.

L'analyste évoque une publication mitigée, mais pas dramatique. La plupart des régions affichent un ralentissement de leur croissance, notamment l'Amérique du Nord qui affiche une croissance à flat sur un an, inférieure aux attentes du courtier (2% à cc). Ce ralentissement est principalement dû à des dépenses discrétionnaires plus faibles aux US et à des décalages de deals plus significatifs. Le marché américain étant un peu plus mou que prévu, la société vise désormais le milieu de fourchette de sa guidance de croissance alors qu'elle visait la moitié supérieure après le T1. L'ajustement à la baisse du consensus devrait néanmoins être très limité (moins de -2%). Capgemini se traitant sur un ratio VE/EBITA fwd 12 mois de moins de 11x, (14xVE/EBITA pour les pairs globaux), le courtier maintient son opinion positive sur le dossier bien que le titre risque de manquer de momentum avant une possible accélération de la croissance au premier semestre 2024.