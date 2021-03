Capgemini renforce son programme d'innovation autour de la 5G

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini poursuit sa stratégie 'Intelligent Industry' et ouvre deux Labs 5G destinés à permettre aux organisations d'expérimenter et de déployer les technologies 5G et Edge au service de leurs activités. Situés à Paris et à Mumbai, ces Labs sont conçus pour aider les entreprises, tous secteurs confondus, à saisir les opportunités de la révolution numérique accélérée par la 5G et l'Edge et à faire les bons investissements au service d'une transformation "fondée sur la donnée". Ils viennent compléter le 5G Lab pour les opérateurs télécoms et les fabricants d'équipements (OEM), spécialisé dans le développement de capacités et solutions réseau, ouvert en décembre 2020 au Portugal.

Les 5G Labs de Capgemini s'appuient sur un écosystème d'innovation pour expérimenter les nouvelles opportunités offertes aux organisations et construire avec elles leurs solutions de bout en bout. Ils intègrent les toutes dernières technologies réseau, cloud et Edge computing, et mettent à disposition une connectivité 5G de pointe, ainsi qu'un environnement applicatif agile et modulaire.

Les experts 5G de Capgemini ont en particulier développé des solutions adaptées à quatre domaines d'application, en s'appuyant tant sur les exigences sectorielles et cas d'usage éprouvés, que sur un écosystème de partenaires (télécommunications et technologies) :

- Smart Factory s'adresse aux entreprises du secteur de l'industrie et de l'automobile ; concerne toutes les activités de production exécutées en usines et entrepôts.

- Smart Utilities s'adresse aux entreprises du secteur de l'énergie ; concerne les processus logistiques et opérationnels.

- Smart Cities s'adresse aux entreprises du secteur public (transport, santé, éducation...) ; concerne les service fournis à grande échelle aux populations et acteurs du territoire.

- Smart Retail s'adresse aux entreprises du secteur du commerce de détail, des biens de consommation et des produits de luxe ; concerne la personnalisation des services offerts aux consommateurs finaux ou l'optimisation logistique.