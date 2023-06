Capgemini renforce son offre en cloud et digital au Japon avec l'acquisition de BTC

(Boursier.com) — Capgemini annonce aujourd'hui avoir signé un accord (SPA) en vue de l'acquisition de BTC Corporation (BTC), un des principaux prestataires de services en digital et cloud au Japon. Cette acquisition va permettre à Capgemini de renforcer ses capacités en cloud et digital dans ce pays afin de répondre à la demande pour des services sur l'ensemble de la chaine de valeur.

Fondé en 2002 et basé à Tokyo, BTC s'appuie sur une équipe de plus de 500 professionnels hautement qualifiés permettant aux organisations de répondre à leurs défis les plus complexes grâce à un développement agile et efficace. Son portefeuille d'offres couvre notamment les services liés à l'intégration cloud destinés à accompagner la transformation digitale de ses clients, notamment plusieurs marques internationales et locales.

"Partenaire de confiance des organisations pour leur transformation business et technologique, Capgemini fait l'acquisition de BTC afin de renforcer sa capacité à accompagner ses clients au Japon et leur permettre de mener leurs activités dans le cloud, avec tous les avantages que cela apporte en matière de flexibilité et de durabilité, a déclaré Shinichi Tonomura, Chairman of the Board de Capgemini Japon et membre du Comité Exécutif du Groupe. Cette acquisition est un signe clair de notre engagement à investir au Japon et dans la région Asie-Pacifique. Je suis ravi d'accueillir BTC au sein de l'équipe."

"Nos deux organisations sont hautement complémentaires. Nos clients et nos équipes vont tous deux bénéficier de cette acquisition. BTC va apporter à Capgemini sa forte expérience du cloud et du digital, qui viendra renforcer son portefeuille de services au Japon, tandis que l'envergure et l'étendue des services de Capgemini sur l'ensemble de la chaine de valeur apporteront une réelle valeur ajoutée aux clients de BTC, ajoute Ken Sugiyama, Directeur général de BTC Corporation. En outre, nous avons toujours eu à coeur chez BTC d'offrir à nos salariés un environnement de travail qui leur permettre d'atteindre leur potentiel. En rejoignant le groupe Capgemini, nos équipes auront désormais beaucoup de nouvelles opportunités pour développer leur carrière à travers le monde."

Cette opération est soumise aux conditions préalables habituelles, y compris le dépôt d'une demande d'autorisation d'investissement à l'étranger, et devrait être finalisée dans les prochains mois.