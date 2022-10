Capgemini renforce sa collaboration avec Panasonic Automotive

(Boursier.com) — Capgemini annonce aujourd'hui le succès de la création d'un data écosystème pour Panasonic Automotive. La plateforme améliorera les capacités de l'organisation en matière de prise de décision et d'innovation basées sur les données pour générer des gains d'efficacité.

Panasonic Automotive est une division de Panasonic Corporation of North America spécialisée dans les innovations qui

révolutionnent l'expérience de conduite. En rationalisant ses processus de données avec la plateforme Microsoft Azure

avec Power BI (Business Intelligence) pour la visualisation des données, Panasonic Automotive a construit une solution centralisée et stable pour son équipe de données afin de promouvoir l'innovation et dégager des résultats plus fiables dans l'ensemble de l'entreprise.