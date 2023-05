Capgemini : remporte deux contrats en Catalogne

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Capgemini grimpe de 3,8% à 158,2 euros. La SSII a remporté deux contrats auprès du 'Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya', d'une valeur de 37 millions d'euros sur les 2 prochaines années, tous deux renouvelable jusqu'à cinq ans. En tant que fournisseur de services numériques, Capgemini permettra le développement et la maintenance de tous les portails web, intranets et plus de 100 applications de la 'Generalitat de Catalunya'.