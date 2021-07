Capgemini relève sensiblement ses objectifs 2021

Crédit photo © Capgemini

(Boursier.com) — Capgemini annonce relever ses objectifs financiers pour 2021, porté par un premier semestre solide et de "très bonnes" perspectives pour la deuxième partie de l'année.

La génération de free cash-flow organique est désormais attendue supérieure à un montant de 1,5 Milliard d'euros contre 1,3 Milliard d'euros auparavant.

Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires a atteint 8,71 Milliards d'euros, en croissance organique de 7,1%.

"Après un premier trimestre déjà marqué par une croissance plus importante qu'anticipée, le groupe a fortement accéléré au deuxième trimestre", explique le management. Sur le dernier trimestre, la croissance organique est ainsi ressortie à 12,9%, un niveau nettement supérieur à celui d'avant la crise sanitaire.

La marge opérationnelle a atteint 12% du chiffre d'affaires au premier semestre, en progression de 120 points sur un an, et la génération de free cash-flow organique s'est élevée à 429 Millions d'euros contre 106 Millions d'euros sur la même période en 2020.

"Compte tenu de cette excellente performance et de très bonnes perspectives pour le second semestre, nous avons décidé de relever de manière significative nos objectifs" pour 2021, a commenté le directeur général, Aiman Ezzat. Le groupe vise désormais une croissance à taux de change constants comprise entre 12% et 13%, au lieu de +7% et +9% précédemment et table sur une marge opérationnelle comprise entre 12,5% et 12,7%, au lieu de 12,2% et 12,4%.