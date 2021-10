Capgemini relève l'ensemble de ses objectifs pour 2021

(Boursier.com) — Le groupe Capgemini a réalisé au 3è trimestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 4,552 milliards d'euros, en hausse de 13,6% à taux de change courants et de 12,9% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année 2020.

Les prises de commandes enregistrées au 3e trimestre atteignent 4,608 MdsE, soit une hausse de 15% à taux de change constants par rapport à la même période de l'année dernière

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini commente : "La forte croissance du 3e trimestre reflète le renforcement des tendances positives des derniers trimestres sur l'ensemble des secteurs et des géographies. Cette dynamique confirme que nous avons fait les bons choix pour positionner le Groupe comme partenaire stratégique pour la transformation digitale des grandes entreprises et organisations en s'appuyant sur le Cloud, la gestion des données et l'Intelligence Artificielle".

Perspectives

Compte tenu des performances enregistrées sur les 9 premiers mois de l'année ainsi que des perspectives d'activité pour le dernier trimestre, Capgemini relève à nouveau l'ensemble de ses objectifs pour 2021, à savoir :

- Une croissance à taux de change constants comprise entre +14,5% et +15%, au lieu de +12% et +13% précédemment ;

- Une marge opérationnelle supérieure à 12,7%, au lieu de 12,5% à 12,7% ;

- Une génération de free cash-flow organique supérieure à un montant de 1,7 MdE d'euros au lieu de 1,5 MdE.

La contribution des variations de périmètre à l'objectif de croissance est estimée à environ 5 points (inchangée).