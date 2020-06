Capgemini refinance avec succès la dette d'Altran

Capgemini refinance avec succès la dette d'Altran









Crédit photo © Capgemini / Microsoft

(Boursier.com) — Capgemini a fixé, le 16 juin, avec succès les conditions d'un emprunt obligataire de 1,6 milliard d'euros comprenant 2 tranches :

- 800 ME à 5 ans, portant un coupon de 0,625% (prix d'émission 99,887%) et

- 800 ME à 10 ans, portant un coupon de 1,125% (prix d'émission 99,521%).



Cette opération correspond au refinancement, à des conditions beaucoup plus favorables, de la dette financière auparavant portée par Altran Technologies dont l'acquisition a été finalisée en avril 2020. Les obligations nouvellement émises par Capgemini SE seront notées 'BBB' par Standard & Poor's, en ligne avec la notation 'BBB'/perspective 'stable' récemment attribuée à Capgemini.

Cette émission obligataire a rencontré un grand succès avec une sursouscription d'environ 3,5 fois.