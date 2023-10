Capgemini refera ses comptes début novembre

(Boursier.com) — Capgemini est ferme à 167 euros ce lundi, alors que le groupe de services informatiques est soutenu par l'avis de Goldman Sachs lui-même qui reste à l'achat sur le groupe informatique, tout en ajustant son objectif de cours de 215 à 210 euros. La Société Générale qui est toujours à l'achat a de son côté un cours cible de 245 euros. Le titre de la société de services du numérique avait décroché cet été dans le sillage de l'annonce d'une nette décélération de la croissance au deuxième trimestre malgré le maintien des objectifs annuels... JP Morgan avait ainsi abaissé son objectif sur le titre de 215 à 210 euros, tout en restant à 'surpondérer', tandis qu'Oddo BHF ('surperformer') avait réduit le sien à 224 euros.

Les analystes avaient évoqué une publication "mitigée"... La plupart des régions ont affiché un ralentissement de leur croissance, notamment l'Amérique du Nord qui affiche une croissance à "flat" sur un an, inférieure aux attentes. Ce ralentissement est principalement dû à des dépenses discrétionnaires plus faibles aux US et à des décalages de "deals" plus significatifs. Le marché américain étant un peu plus mou que prévu, la société vise désormais le milieu de fourchette de sa guidance de croissance alors qu'elle visait la moitié supérieure après le T1.

Les comptes du T3 seront publiés le 7 novembre par la direction du groupe.