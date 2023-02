Capgemini recule encore, les analystes refont leurs comptes

(Boursier.com) — Capgemini revient sur les 180 euros sur la place parisienne ce mercredi, encore pénalisé par des perspectives jugées prudentes pour 2023, malgré une croissance des ventes et des flux de trésorerie disponibles supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre. Sur l'exercice 2023, le groupe vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7%, une marge opérationnelle comprise entre 13,0% et 13,2% et une génération de free cash-flow organique d'environ 1,8 milliard d'euros. Le groupe proposera à l'assemblée générale du 16 mai le versement d'un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2022, contre 2,40 euros l'an passé...

La direction anticipe ainsi une croissance plus faible de son chiffre d'affaires en 2023, la société de conseil en informatique pointant du doigt un ralentissement de la demande pour ses services de cloud, de données et d'intelligence artificielle dans un environnement macroéconomique incertain.

Parmi les derniers avis d'analystes Oddo BHF a remonté son objectif de 218 à 226 euros ('surperformer'), la croissance organique du quatrième trimestre ayant été très forte, tandis que les réservations sont restées solides... Le dépassement des prévisions en matière de flux de trésorerie disponibles constitue un autre élément positif au beau milieu des craintes actuelles. Les prévisions sont à peu près conformes aux estimations, mais semblent prudentes, laissant la place à des résultats meilleurs que prévu au cours de l'année, si l'environnement macro ne se détériore pas de façon spectaculaire, souligne l'analyste...

Invest Securities pour sa part a revalorisé le groupe de services informatiques de 200 à 220 euros en restant à l'achat'.

Bryan Garnier, de son côté, a rehaussé le curseur de 220 à 229 euros avec une 'conviction à l'achat', alors que Citi ('achat') a expliqué que les perspectives de croissance organique sont ressorties légèrement supérieures aux estimations en milieu de fourchette. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles se sont inscrites en revanche en deçà du consensus de place, reflétant probablement le conservatisme typique du début de l'année. La croissance des effectifs s'est sensiblement ralentie vers la fin de l'année, ce qui n'est pas surprenant : "nous considérons cette mise à jour comme le signe d'une exécution disciplinée continue dans un contexte macroéconomique qui s'assouplit"...