Capgemini réalise une solide performance au 1er semestre

(Boursier.com) — Réuni hier à Paris sous la présidence de Paul Hermelin, le Conseil d'Administration de Capgemini SE a examiné et arrêté les comptes du groupe Capgemini pour le 1er semestre 2023.

Le Chiffre d'affaires s'établit à 11.426 millions d'euros au 1er semestre, en hausse de +6,9%. La croissance à taux de change constants est de +7,9% au 1er semestre et de +5,2% au 2ème trimestre. Le Taux de marge opérationnelle ressort en progression de +20 points de base pour atteindre 12,4%. Le

Free cash-flow organique est de -53 millions d'euros.

Le groupe annonce par ailleurs un investissement massif de 2 milliards d'euros sur 3 ans dans l'Intelligence Artificielle (IA).

Pour Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini : "Le Groupe a encore une fois réalisé une performance solide au premier semestre. Dans un environnement économique moins porteur, comme prévu, nous avons enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 7,9% à taux de change constants et une amélioration de la marge opérationnelle. Ces résultats nous placent parmi les leaders de notre secteur.

Grâce à un positionnement stratégique fort, nous continuons à gagner des parts de marché en accompagnant nos clients dans leur transition vers une économie numérique et durable.

Je suis convaincu que l'IA générative jouera un rôle majeur dans cette transition. Le Groupe a ainsi décidé d'investir 2 milliards d'euros dans l'Intelligence Artificielle pour construire son leadership dans cette technologie de rupture qui doit être déployée de manière responsable, fiable et durable. Nous développons un portefeuille d'offres sectorielles, en signant des partenariats stratégiques, notamment avec Google Cloud et Microsoft, et en formant la plupart de nos équipes via notre Campus Data & AI pour tirer pleinement parti de la puissance de l'IA générative dans l'ensemble de nos opérations. Nous avons de nombreux projets clients déjà en cours, ainsi qu'un solide pipeline, et prévoyons de doubler les effectifs de nos équipes Data & AI pour atteindre 60 000 personnes au cours des trois prochaines années.

Nous confirmons tous les objectifs annoncés en début d'année pour 2023, en matière de croissance du chiffre d'affaires, d'amélioration de la marge opérationnelle et de génération de cash."