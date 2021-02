Capgemini : proposition de dividende de 1,95 euro par action

Capgemini : proposition de dividende de 1,95 euro par action









Crédit photo © capgemini

(Boursier.com) — En 2020, le chiffre d'affaires de Capgemini est de 15.848 ME, en hausse de +12,2% avec l'acquisition d'Altran.

La croissance annuelle est de +13,7% à taux de change constants et de -3,2% organique.

La croissance au 4ème trimestre de +20,8% à taux de change constants et de -2,4% organique.

La marge opérationnelle de la société est en hausse de +8% en valeur et en retrait de 0,4 point en taux à 11,9%.

Capgemini fait état d'une hausse de 12% du résultat net part du Groupe à 957 ME et de 7% du résultat normalisé par action.

Le free cash-flow organique est de 1.119 ME vs. 1.288 ME.

La proposition de dividende est de 1,95 Euro par action...

Le groupe vise pour 2021 une croissance à taux de change constants comprise entre +7% et +9%, une marge opérationnelle comprise entre 12,2% et 12,4%, soit au niveau de 2019 et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.300 ME.