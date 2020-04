Capgemini : prolonge son rebond

(Boursier.com) — Capgemini s'adjuge encore plus de 5% à 89,40 euros ce mercredi dans la foulée de son point trimestriel. La SSII a enregistré, au premier trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 3,547 milliards d'euros, en hausse de 3,1% et de 2% en organique. Si le groupe est en mesure, notamment grâce à ses capacités digitales, d'assurer l'ensemble des services demandés par ses clients, l'incertitude sur le développement de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19 restant importante, et le management "ne peut s'engager à ce stade sur des perspectives pour l'exercice 2020".

En outre, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 1,35 euro par action, au lieu de 1,90 euro annoncé précédemment.

Parmi les derniers avis de brokers, Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours de 135 à 104 euros tout en restant à l'achat. Bryan Garnier a quant à lui revalorisé le titre de 106 à 111 euros en étant toujours acheteur. Goldman Sachs a souligné de son côté le manque de visibilité suite à la décision de la société de réduire le dividende et de ne pas délivrer de guidance pour l'exercice en cours. Malgré cela, le broker note que la croissance du chiffre d'affaires a été supérieure aux attentes, et reste à l''achat' sur le dossier...

Egalement 'acheteur' de la valeur, Bryan Garnier a maintenu sa 'fair value' à 106 euros à la suite de ces annonces. La direction a souligné la gestion active de la base de coûts du groupe, son modèle de fonctionnement flexible (modèle de livraison agile/décentralisé, large base offshore), la diversification de sa base clients actuelle qui représente 95% des ventes, et le portefeuille d'offres bien adapté au contexte présent, notamment les offres destinées à aider les clients à faire face à cette crise...