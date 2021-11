Capgemini : proche des sommets

(Boursier.com) — Capgemini monte de 0,5% à 212,80 euros ce mardi, alors que le groupe a signé un contrat de 10 ans avec Nortura, l'un des plus grands producteurs agro-alimentaires de Norvège. Il devient ainsi le principal fournisseur de Nortura dans tous les domaines IT en l'accompagnant pour rendre sa chaîne de valeur plus innovante. Grâce à ce partenariat stratégique à long terme, Nortura vise à créer des chaînes de valeur plus durables et à réduire les coûts opérationnels IT. Nortura et Capgemini travailleront en étroite collaboration pour innover en développant des services à valeur ajoutée au cours des prochaines années. Capgemini a obtenu ce contrat grâce à ses fortes compétences pour délivrer ses services, rendues possibles par son modèle de prestation IT d'envergure mondiale, robuste et évolutif.

Dans le cadre de ce contrat, Capgemini interviendra aussi bien dans la transformation basée sur les données, les technologies opérationnelles, l'infrastructure et le cloud, que dans les solutions IT industrielles, les applications et l'intégration des solutions SAP et Salesforce. Parmi les derniers avis de brokers, AlphaValue est repassé de 'vendre' à 'réduire' sur le dossier.