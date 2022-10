Capgemini : Poursuite de la forte dynamique de croissance au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Le groupe Capgemini a publié un chiffre d'affaires de 5.553 millions d'euros, en hausse de +22% à taux de change courants et en croissance de 15,7% à taux de change constants (+14,3% en organique) au T3. Les prises de commandes ressortent en croissance de 13% à taux de change constants.

Pour l'exercice 2022, le Groupe vise les objectifs financiers suivants : une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre +14% et +15% (objectif tel que relevé lors de la publication des résultats semestriels le 28 juillet dernier) ; une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% ; une génération de free cash-flow organique supérieure à 1.700 millions d'euros.

La contribution des variations de périmètre à l'objectif de croissance est inchangée et devrait s'établir à environ 1,5 point.

Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, déclare : "Nous continuons de connaître une croissance au-dessus de 10% dans toutes nos régions et tous nos métiers, et à gagner des parts de marché sur le coeur de notre activité : la transformation digitale des entreprises. Nous récoltons les fruits de notre stratégie et de notre positionnement sur le marché, avec nos compétences uniques couvrant le conseil, la technologie et l'ingénierie, complétées par de fortes expertises sectorielles. Nous sommes le partenaire stratégique de nos clients pour leurs enjeux business et technologiques, et fournissons des solutions spécifiques à leur secteur qui apportent des bénéfices concrets sur l'ensemble de la chaîne de valeur de leur organisation.

Nous continuons à investir sur les tendances en forte demande que sont le cloud, la data et l'intelligence artificielle, l'industrie intelligente ou la cybersécurité, segments dans lesquels Capgemini est reconnu comme un leader par de nombreux analystes de marché. Nous accélérons nos investissements dans le " what's next ", en particulier sur le développement durable, le quantique et le metavers.

Nous venons également d'obtenir la certification EDGEplus qui reconnaît notre fort engagement envers l'égalité hommes/femmes et la diversité dans une perspective intersectionnelle, partout dans le monde.

Au vu de cette très bonne performance au T3, nous sommes désormais sereins dans le fait de réaliser la borne haute de notre objectif de croissance pour 2022."